USA: Jared Kushners Buch landet auf Bestsellerliste – weil Trump Tausende Exemplare abkaufte

Wie ein Bericht der Forbes belegt, habe eines von Trumps politischen Komitees zwei Wochen nach dem Erscheinen von «Breaking History: A White House Memoir» am letzten 23. August erstmals 131.0000 Dollar an den Einzelhändler Books-A-Million bezahlt. Vier Tage später, am 11. September, erschien Kushners Buch zum ersten Mal auf der Bestsellerliste. Am 22. September kaufte das «Save America Joint Fundraising Committee» weitere Bücher im Wert von 27.000 Dollar. Damit gehörte Kushners Buch fünf Wochen lang zu den Bestsellern, bevor es schließlich von der Liste verschwand.