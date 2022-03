Auf der Erfolgswelle : Jared Leto – auf High Heels Richtung Oscar

Jared Leto war bisher vor allem eins: schräg. Jetzt hat er mit seiner Rolle als Transsexuelle in «Dallas Buyers Club» gute Chancen auf einen der begehrtesten Filmpreise der Welt.

Cool fand man Jared Leto (42) bislang nicht. Seine Band 30 Seconds to Mars ist so etwas wie Gotthard in Hollywood – populär, aber nicht sexy. Da macht es auch keinen Unterschied, dass er ziemlich überzeugend als übergewichtiger John-Lennon-Attentäter in «Chapter 27» spielte und sich in «Requiem for a Dream» verstörend als Heroinsüchtiger in Szene setzte. Mehr zu reden gaben immer seine kuriosen Emo-Frisuren, die Kajal-umrandeten Augen und Schlagzeilen wie jene, er habe an den Fashion Weeks junge Models um ihre Nummern angebettelt. Leto, der typische Try Hard, einer, der eigentlich was kann, aber immer mit den falschen Sachen auffällt.