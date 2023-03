Costa Rica: Jasmin Tawil aus Psychiatrie entlassen – jetzt sucht sie verzweifelt ihren Sohn

1 / 8 Weil ihr mehrfacher Einbruch und Diebstahl vorgeworfen wird und sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sei, wurde Jasmin Tawil in Costa Rica verhaftet. Zwischenzeitlich war sie auch gegen ihren Willen in einer Psychiatrie. Getty Images Dies bestätigt ihr Vater Michael Weber (63) gegenüber RTL. RTL Nun kann die 40-Jährige aufatmen, denn sie wurde freigelassen. imago images/POP-EYE

Große Erleichterung bei Jasmin Tawil. Die 40-Jährige konnte am Samstag die Psychiatrie in San José verlassen, in der sie mehrere Tage lang ausharren musste, nachdem sie nach einem mutmaßlichen Einbruch verhaftet worden war. «Ich kann es überhaupt noch nicht glauben», sagt die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (44) gegenüber RTL. Weiter meint sie: «Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.» Während der Tage sei sie mit 40 Frauen in einem großen Raum untergebracht gewesen – alles gegen ihren Willen.

Doch wie kam es zu dieser unglücklichen Situation? Nach einem Streit mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Miquele (40) habe die einstige GZSZ-Darstellerin ihr Haus verlassen, um in einem Hotel unterzukommen. Auf dem Weg sei sie schließlich von der Polizei aufgegriffen worden: «Die haben mich in einen Rollstuhl gepackt, in die Klinik gebracht und mich dort mit weißen Binden an ein Brett gefesselt», schilderte sie ihre Sicht der Ereignisse.

Jasmin Tawils Ex wehrt sich gegen Vorwürfe

Als Grund für ihr Abreisen aus der gemeinsamen Wohnung nennt die Deutsche heftige Auseinandersetzungen mit ihrem Ex. Sie spricht gar von Missbrauch und häuslicher Gewalt. Doch er selbst widerspricht gegenüber «Bild» und schildert seine Ansicht: «Jasmin hat Probleme und sie braucht professionelle Hilfe. Es war für mich ein schwerer Moment, als ich damals feststellte, dass ich ihr nicht helfen konnte. So erging es auch anderen aus unserem gemeinsamen Freundeskreis. Ich brauchte deshalb Abstand. Sie warf mir unter anderem vor, dass ich sie umbringen wolle. Sie behauptete, dass ich ihre Nase gebrochen hätte.»

Für seine Ex-Partnerin findet er wohlwollende Worte: «Ich hoffe, dass es Jasmin bald besser geht und dass sie ihren Weg in ihrem Leben findet.» Nichtsdestotrotz wolle er nicht, dass sie jemals wieder zu ihm nach Montezuma zurückkehrt. Doch die Situation tue ihm besonders für Jasmins Sohn leid. Der Dreijährige sei ein aufgeweckter Junge.

Sohn Ocean (3) wurde der Schauspielerin und Musikerin bei der Festnahme weggenommen. Noch am Freitag sagte sie zur «Bild»: «Ich bekomme keine Informationen zu meinem Sohn Ocean. Seit knapp zwei Wochen habe ich ihn nicht gesehen, habe nichts von ihm gehört. Kein Foto, keine Nachricht, kein Telefonat. Das bricht mir das Herz.» Wie die Boulevard-Zeitung schreibt, werde der Junge derzeit vom Personal der deutschen Botschaft betreut und soll unbekannten Quellen zufolge nach Deutschland geflogen werden. Die besorgte Mutter hofft, ihren Kleinen bald wieder in die Arme schließen zu können – doch dies ist mit Umständen verbunden.