Nach Psychiatrie-Drama: Jasmin Tawil ist nach Deutschland zurückgekehrt – ohne ihren Sohn

Jasmin Tawil hat Costa Rica verlassen und ist am Mittwochnachmittag in Deutschland gelandet. Für ihren Sohn will sie ihr Leben neu sortieren und ihn bald zu sich zurückholen.

Jüngst wurde die 40-Jährige nur wenige Tage nach ihrer Freilassung wieder festgenommen und in Abschiebehaft untergebracht. Policía Profesional de Migración

Während drei Jahren lebte Jasmin Tawil in Costa Rica. Anfang Woche wurde sie allerdings ein weiteres Mal verhaftet und in Abschiebehaft gebracht. Dies, weil sie keine gültige Aufenthaltsbewilligung hatte. Nach wenigen Stunden konnte sie die Haftanstalt der Migrationspolizei zwar wieder verlassen, wurde aber aufgefordert, das Land schnellstmöglich zu verlassen. Dem kam sie nun nach und landete am Mittwochnachmittag am Flughafen in Frankfurt.

«Ich bin völlig fertig», erklärte die 40-Jährige gegenüber RTL kurz nach ihrer Ankunft und führte aus: «Ich bin auch sehr erleichtert, jetzt sicher in Deutschland angekommen zu sein.» Sie habe sich viele Gedanken gemacht und verstanden, dass es in ihrer Wahlheimat für die Ex-GZSZ-Schauspielerin keine Zukunft mehr gebe. Entsprechend versichert sie, ihr Leben aufräumen und in den Griff bekommen zu wollen.

Jasmin Tawil musste ohne Sohn nach Deutschland

Doch der Entscheid, nach Deutschland zurückzukehren, sei ihr nicht einfach gefallen, weil sie ihren Sohn Ocean zurücklassen musste. Der Dreijährige ist seit ihrer ersten Verhaftung wegen diverser Delikte in der Obhut der deutschen Botschaft und in einem Kinderheim untergebracht. Wo genau? Das weiß die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (44) selbst nicht. Ein Insider verriet gegenüber der Bild, weshalb aus dem Aufenthalt ein Geheimnis gemacht wird: «Das Jugendamt will verhindern, dass Familienmitglieder vor der Tür des Kinderheims stehen und damit für Unruhe sorgen. Und das Kinderheim wird den Jungen nicht herausgeben, wenn nicht eine weitere Person mit einer entsprechenden Vollmacht dabei ist, welche das Jugendamt ausgestellt hat.»

