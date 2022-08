Lust und Langeweile: Javaneraffen befriedigen sich mit Sexspielzeug aus Stein selbst

20min/Ethology: C. Cenni et al., 2022

Während rund vier Jahren beobachtete das Team um Camilla Cenni von der University of Lethbridge im kanadischen Alberta eine Gruppe freilebender Javaneraffen, die in und um das Heilige Affenwald-Schutzgebiet in Zentralbali leben. Nachdem frühere Forschungen gezeigt hatten, dass die Tiere wiederholt Kieselsteine auf ihren Genitalbereich klopfen und reiben, wollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, ob die Steinchen wirklich im Sinne eines Sextoys genutzt werden.