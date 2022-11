Malaysia : Je dünner, desto billiger – Restaurant wirbt mit Rabattaktion

In dem Lokal in Malaysia bekommen nämlich nur diejenigen den meisten Rabatt aufs Essen, die weniger Gewicht haben. Bei schwererem Gewicht fällt der Rabatt kleiner aus. Am Eingang des Restaurants gibt es mehrere Durchgänge, die mit unterschiedlichen Rabatten ausgezeichnet sind. Die Kunden müssen seitlich durch den Durchgang gehen und erhalten je nachdem, wo sie durchpassen, den entsprechenden Rabatt. Angefangen von 100 Prozent – also die ganze Mahlzeit gratis – bis zu 10 Prozent. Dazwischen gibt es Rabatte von 20, 30 oder 50 Prozent.