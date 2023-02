16 Jahre Guantanamo : «Je mehr ich kooperierte, desto mehr wurde ich gefoltert»

Khan schilderte Vergewaltigungen und Wasserfolter

In Belize will Khan einen Food-Truck eröffnen

Das Pentagon erklärte nun, Khan habe seine Verpflichtungen im Zuge einer Kooperationsvereinbarung erfüllt und deswegen eine Haftverkürzung erhalten. Belize habe sich bereit erklärt, den Pakistaner aufzunehmen. Die US-Regierung ist bestrebt, die Zahl der Häftlinge in Guantanamo Bay «verantwortungsvoll zu reduzieren» und die Einrichtung schließlich zu schließen, so das US-Verteidigungsministerium in einer Erklärung vom Donnerstag.

«Ich habe eine zweite Chance in meinem Leben bekommen und habe die Absicht, das Beste daraus zu machen», erklärte Khan in einer von seinen Anwälten verbreiteten Stellungnahme. «Ich bedaure zutiefst, was ich vor vielen Jahren gemacht habe, und habe die Verantwortung dafür übernommen.» Er fühle sich wie neugeboren, ließ Kahn nach seiner Freilassung mitteilen. Bald werde er zum ersten Mal seine Tochter treffen, die nach seiner Inhaftierung geboren worden sei, und auch seine Frau nach 20 Jahren wiedersehen.

In Belize will Khan nun nach eigenen Angaben ein Restaurant oder einen Food-Truck eröffnen. «Ich bin ein großartiger Koch und würde gerne alle in meinem neuen Land an pakistanisches Essen heranführen.» Seit Jahren wird in den USA die Schließung der umstrittenen Haft-Anlage diskutiert. Die US-Regierung hatte das Gefangenenlager Guantanamo auf einem US-Militärstützpunkt auf Kuba nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington mit fast 3000 Todesopfern eingerichtet. Derzeit befinden sich noch 34 Häftlinge in dem höchst umstrittenen Lager.