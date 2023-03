Nach Krankenhausaufenthalten : Jean Asselborn gibt sein Comeback in der Chamber

Luxemburgs ehemaliger Vize-Premierminister hatte es schwer in den vergangenen Wochen. Ein grippaler Infekt hat Jean Asselborn zu mehreren Aufenthalten im CHL (Centre hospitalier de Luxembourg) gezwungen. Nach einer ersten Krankenhauseinweisung in der Nacht zum 27. Februar, musste er nur einige Tage später wieder in Behandlung gehen. Dem Minister geht es mittlerweile wieder besser, sodass er am Dienstag seine erste öffentliche Rede – im Rahmen einer Diskussionsrunde über den Freihandel zwischen Australien und der Europäischen Union – halten konnte. Am heutigen Mittwochnachmittag gibt der Politiker nun sein Revival in der Chamber, wo er an einer Plenarsitzung teilnimmt.