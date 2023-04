Deutschland, Lichtenstein und Schweiz: Jean Asselborn ist Außenministertreffen nach Salzburg gereist

Auf Einladung von Bundesminister Alexander Schallenberg fand das diesjährige Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des deutschsprachigen Raums am Donnerstag, 27. April in Salzburg statt. Auch Jean Asselborn (LSAP) nahm an den Gesprächen teil. Im Zentrum des Austausches stand neben dem Krieg in der Ukraine der Zusammenhalt in Europa insbesondere die Geschlossenheit der deutschsprachigen Staaten und die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen.