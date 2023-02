Grippaler Infekt : Jean Asselborn meldet sich aus dem Krankenhaus

LUXEMBURG – Nachdem der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn in der Nacht auf Montag wegen eines grippalen Infekts in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, meldet er sich nun mit einem privaten Facebook-Post.

Außenminister Jean Asselborn meldet sich auf Facebook aus dem Krankenhaus. Er sei momentan leider nicht in der Lage einzeln auf alle Nachrichten zu antworten. Er wolle sich aber bei «all den vielen Leuten bedanken», die ihm in den letzten Tagen über die sozialen Medien eine gute Gesundheit gewünscht haben. Abschließend schreibt er: «Ich gebe mein Bestes, um in ein paar Tagen wieder fit zu sein.»