Luxemburg : Jean Asselborn muss erneut ins Krankenhaus

«Ich muss einen kleinen Rückschlag hinnehmen und bin seit Freitagnachmittag erneut im CHL (Centre hospitalier de Luxembourg) hospitalisiert, wahrscheinlich für einige Tage», schreibt Jean Asselborn auf seiner Facebook-Seite. Der Außenminister war am Montag wegen eines grippalen Infekts ins Krankenhaus eingeliefert worden. Am Dienstag sagte er, er werde «sein Bestes tun», um wieder fit zu werden .

Er musste jedoch am Freitag erneut ins Krankenhaus gehen, wo er nun intravenös Antibiotika erhält. Er sagte nicht, wie viele Tage der erneute Krankenhausaufenthalt dauern könnte, der Chamber habe er versprochen, am Mittwoch, dem 8. März, an der Plenarsitzung teilzunehmen, um über einen Gesetzentwurf zu diskutieren. Er fügte hinzu: «Mein Ziel ist es, dies zu erreichen», aber «mit Respekt vor den Entscheidungen der Ärzte.»