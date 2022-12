Luxemburg : Jean Asselborn muss erneut operiert werden

LUXEMBURG – Für Außenminister Jean Asselborn (LSAP) steht am kommenden Montag ein Operation am rechten Knie an. Anschließend folgt eine Rehabilitation und seine Amtsgeschäfte wird er im Homeoffice erledigen.

Am kommenden Montag wird Außenminister Jean Asselborn am rechten Knie operiert. Das schrieb die Regierung am Donnerstag in einer Mitteilung. «Der Minister wird für mehrere Tage im Krankenhaus bleiben und anschließend unter medizinischer Aufsicht eine Rehabilitation beginnen. Während dieser wird er seine Hauptaufgaben von zu Hause aus erledigen», so das Ministerium.