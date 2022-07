Minister auf Reisen : Jean Asselborn nimmt eigene «Tour de France» in Angriff

So startete der 73-Jährige am Sonntagmorgen in Schengen, um bis zum 15. August nach Sainte-Maxime im Département Var an der französischen Mittelmeerküste zu gelangen. Er soll am Sonntagabend über Nancy fahren, bevor er sich in Richtung Dijon, Mâcon, Lyon, Valence, Mont Ventoux und Manosque aufmacht.