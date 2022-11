Luxemburg: «Jean Asselborn stellt die Hälfte der Amerikaner verzerrt dar»

Auf Anfrage von L'essentiel erklärt der Minister, dass «der ehemalige Präsident Donald Trump die republikanische Partei von Grund auf verändert hat, indem er einer konservativen Partei, deren Mitglieder in ihrer Verteidigung traditioneller amerikanischer Werte alles in allem gemäßigt waren, seinen populistische Stempel aufgedrückt hat.»

Die Republikaner in Luxemburg seien größtenteils zufrieden mit dem Ausgang der US-Zwischenwahlen, auch wenn die Auszählungen noch laufen. «Über den Sieg Ron DeSantis in Florida sind wir mehr als glücklich. Er konnte Miami für sich gewinnen, das seit mehr als drei Jahrzehnten eine Hochburg der Demokraten ist. Mit einer Mehrheit im Kongress werden wir die Schäden begrenzen können, die die Demokraten in den USA anrichten», erklärt die republikanische Organisation, während die Demokraten auf die Anfrage von L'essentiel noch nicht geantwortet haben. «Für die Amerikaner in Luxemburg würde sich durch die Wahlen eigentlich nichts ändern, wären da nicht die Erklärungen des Ministers», teilen die Mitglieder der Organisation mit.