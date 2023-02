Luxemburg : Jean Asselborn wurde ins Krankenhaus eingeliefert

LUXEMBURG – Außenminister Jean Asselborn wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgrund eines grippalen Infekts ins Krankenhaus eingeliefert.

Jean Asselborn (73, LSAP), der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgrund eines grippalen Infekts (Influenza-Virus Typ A) ins Krankenhaus eingeliefert. Das teilte das Ministerium am Montagmorgen in einer Pressemitteilung mit.