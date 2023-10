Freuen Sie sich über die Rückkehr ihres Parteifreunds?

Luc Frieden ist kein Rückkehrer. Er wurde durch seine Erfahrungen bereichert und hat so die Wahl gewonnen. Ich kenne ihn, seine Stärken und seine Fähigkeiten. Ich kenne seine Energie und seinen Mut in schwierigen Zeiten und blicke entsprechend in die Zukunft meines Landes.