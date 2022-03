Für Männer und Frauen : Jeans werden 2022 so richtig breit

Nach der Skinny Jeans wird es ums Bein luftig – Denim trägt man wieder breit und baggy.

Wenn etwas verschwindet, schafft das Platz für Neues. So auch in der Mode: Nachdem die hautengen Skinny Jeans von der Bühne getreten sind, verspricht ein neuer Jeans-Style zum Star im modischen Rampenlicht zu werden: Jetzt wird Denim wieder richtig geräumig.

Justin Bieber zum Beispiel holt optisch die 90er ins Boot und teast seine neue «Justice»-Tour mit weißem Tank-Top und XXL-Baggy-Jeans à la Wu-Tang Clan an.

Baggy und unisex

Billie Eilish, die sich immer mal wieder gerne in Oversized-Looks zeigt, ist der Baggy-Denim-Trend wie auf den Leib geschneidert:

Stylingtrick für breite Hosen

Von Hailey Bieber schauen wir uns auch gleich eine kleine Lektion in Sachen Styling ab. Da Baggy-Jeans gerne dazu neigen, die Trägerin oder den Träger optisch zusammenzustauchen, kombiniert das Model dazu Schuhe mit einer dicken, klobigen Sohle. Das streckt optisch:

In der Männermode hat sich noch ein weiterer Styling-Griff bei Baggy-Jeans durchgesetzt: Statt in die Socken, kannst du die Hose auch in deinen Boots versorgen: