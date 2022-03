Weltbevölkerung : Jede Sekunde werden 2,6 Menschen geboren

In der Silvesternacht werden Schätzungen zufolge 7,75 Milliarden Menschen auf der Welt leben. Das sind circa 83 Millionen Menschen mehr als ein Jahr zuvor.

Laut DSW gibt es jede Sekunde 2,6 neue Menschen. In diese Geburtenzahl ist die Zahl der Todesfälle bereits eingerechnet.

In der Silvesternacht werden nach Schätzungen der Stiftung Weltbevölkerung (DSW) rund 7,75 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das seien circa 83 Millionen Menschen mehr als noch im Jahr zuvor, teilte die DSW am Freitag mit. Das Plus entspricht etwa der aktuellen Bevölkerung unseres Nachbarlandes Deutschlands.