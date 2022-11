Luxemburg: «Jeder feiert gerne», aber Alkohol bewirkt zu viele Tode auf unseren Straßen

«Bei den Unfallzahlen wegen zu hoher Geschwindigkeit zeichnet sich ein positiver Trend ab, bei Alkohol-bedingten Unfallzahlen jedoch nicht», wie Mobilitätsminister François Bausch (déi Gréng) bedauert. Am Montag stellte er die neue Sensibilisierungskampagne vor, die bis zum 15. Januar auf Straßenschildern und in den Medien zu sehen sein wird.

«Sich anders organisieren»

François Bausch versichert, dass sich die Kampagne an alle Autofahrer richte und vor den Feiertagen starte. «Jeder feiert gern, ich auch, aber man muss sich anders organisieren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder vor Ort übernachten», so der Minister. Paul Hammelmann, Präsident der «Sécurité Routière» stimmt dem zu: «Die Kampagne geht offensichtlich in die richtige Richtung». Er stelle einen Anstieg der alkoholbedingten Verstöße fest und glaubt, dass die Initiative wirksam sein wird, denn es sei notwendig, «Prävention und Sanktionen zu kombinieren», so Hammelmann.