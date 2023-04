Luxemburg: Jeder fünfte junge Erwachsene lebt von weniger als 2124 Euro im Monat

Die Quote luxemburgischer Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die Gefahr laufen, in Armut zu geraten, liegt leicht über der EU-Quote. Unsplash

In der Europäischen Union hatten im Jahr 2021 etwa 6,1 Prozent der 15- bis 29-Jährigen finanzielle Schwierigkeiten, die es ihnen nicht erlaubten, ihre täglichen Grundbedürfnisse zu befriedigen (siehe Kasten). Dabei gab es naturgemäß große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. In Rumänien war der Anteil junger Menschen mit schwerer materieller und sozialer Unterversorgung am höchsten (23,1 Prozent), in Estland am niedrigsten (0,6 Prozent).

Die Quote der schweren materiellen und sozialen Deprivation (SMSD) – was ist das?

In Luxemburg lag die SMSD-Quote im Jahr 2021 bei 2,6 Prozent und damit um 2,5 Prozentpunkte niedriger als in Frankreich (6,4 Prozent). In Deutschland waren 4,8 Prozent der jungen Menschen und in Belgien 5,2 Prozent betroffen.

Nur wenige junge Menschen leben in Luxemburg in völliger Armut, jedoch sind viele von ihnen armutsgefährdet. Sie müssen mit einem Betrag von weniger als 60 Prozent des nationalen Durchschnittseinkommens auskommen. In Luxemburg sind 20,3 Prozent der 15- bis 29-Jährigen von Armut bedroht, auf EU-Ebene sind es 20,1 Prozent.

In Luxemburg, wo der Durchschnittslohn bei 3540 Euro liegt, haben diese Menschen monatlich weniger als 2124 Euro zur Verfügung. Jüngere Menschen sind in unserem Land somit stärker gefährdet als die Gesamtbevölkerung, deren Armutsrisiko im Jahr 2021 bei 18,1 Prozent lag.