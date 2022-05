Guardiola jammert : «Jeder in England ist für Liverpool»

Manchester City steuert scheinbar unaufhaltsam in Richtung Titelverteidigung in der Premier League. City-Trainer Guardiola verteilt derweil in einem Interview Seitenhiebe in Richtung Liverpool.

1 / 5 ManCity-Coach Pep Guardiola ist nicht zufrieden damit, wie die Medien seinen Club und Liverpool beurteilen. Getty Images Der Katalane verweist darauf, dass Liverpool in 30 Jahren nur einen Meistertitel geholt hat. REUTERS Liverpool-Trainer Jürgen Klopp reagiert gelassen auf die Sprüche von Guardiola. REUTERS

Weil sich Manchester City im CL-Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid in der Nachspielzeit noch die Butter vom Brot nehmen ließ, müssen die Skyblues auch in diesem Jahr die Träume auf den Gewinn des Henkelpotts in der Königsklasse begraben. Umso besser sieht es für City dafür im Meisterrennen in der Premier League aus.

Da Konkurrent Liverpool am Samstag im Heimspiel gegen Tottenham (1:1) trotz drückender Dominanz zwei Punkte liegen ließ, konnte City am Sonntag mit einem 5:0-Kantersieg gegen Newcastle den Vorsprung auf die Reds in der Tabelle drei Runden vor Schluss auf drei Zähler ausbauen.

«In 30 Jahren nur einen Liga-Titel geholt»

Trotz des erfolgreichen Wochenendes aus City-Sicht, zeigt sich Trainer Pep Guardiola auffallend gereizt. In einem Interview bei «beIN Sports» nach dem Newcastle-Spiel meint der Spanier: «Jeder in diesem Land ist für Liverpool, auch die Medien» und schießt dann noch weiter in Richtung der Reds.

«Liverpool hat eine unglaubliche Geschichte. Aber nur in europäischen Wettbewerben, nicht in der Premier League – in 30 Jahren haben sie dort nur ein einziges Mal den Titel geholt», zündelt der Katalane in Anspielung darauf, dass das Team von der Merseyside seit 1990 nur 2020 englischer Meister wurde.

Klopp kontert Pep-Sprüche

An einer Medienkonferenz auf die Sprüche von Guardiola angesprochen, reagiert Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gelassen. «Ich habe keine Ahnung, ob uns das ganze Land unterstützt. In Liverpool wollen sicher viele Leute, dass wir die Liga gewinnen, das stimmt», sagt der Deutsche und verweist in Anlehnung an die Everton-Fans darauf, dass sogar in Liverpool selber nur 50 Prozent der Leute die Reds unterstützen.