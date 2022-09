Energie-Krise : «Jeder muss Energie sparen» – Wie Verbraucher in der Großregion ihren Teil beitragen wollen

Am Donnerstag soll der Plan zur Einsparung von 15 Prozent des Gasverbrauchs in Luxemburg für den kommenden Winter vorgestellt werden. Genau darauf wollen einige L’essentiel-Leser warten und sich dann am Plan der Regierung orientieren. Andere schrieben uns, sie würden an ihrem Verhalten nichts ändern wollen, die Krise sei ja nicht ihre Schuld. Diese Einstellung könnte allerdings für böse Überraschungen sorgen. Enovos hatte exemplarisch an einem Haushalt vorgerechnet, wie hoch die nächste Gasrechnung ausfallen könnte und hat einen Sprung von 3050 auf 5400 Euro angekündigt.