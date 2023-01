Luxemburg: Jeder sechste Arbeitssuchende läuft Gefahr in die Langzeitarbeitslosigkeit zu rutschen

Anfang September vergangenes Jahr waren 6500 Personen in Luxemburg seit mindestens einem Jahr bei der Adem als arbeitssuchend gemeldet. Der Definition sind das sogenannte Langzeitarbeitslose – die zu diesem Zeitpunkt fast die Hälfte (46 Prozent) der verfügbaren ortsansässigen Arbeitsuchenden ausmachten. Einer Studie zufolge hat sich das Phänomen in den vergangenen 15 Jahren in Luxemburg verstärkt. «Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist um den Faktor 2,2 gestiegen», heißt es in einem Bericht, der vom Réseau d'études sur le travail et l'emploi au Luxembourg (RETEL) koordiniert und vom Arbeitsministerium in Auftrag gegeben wurde.