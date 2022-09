Folterzentren in der Ukraine: «Jeder sollte hören, wie andere schreien, wenn sie einen Stromschlag bekamen»

Nach der Rückeroberung von Gebieten in der Ostukraine stoßen die ukrainischen Behörden dort nach eigenen Angaben auf Hinweise für mutmaßliche Verbrechen der russischen Besatzungsmacht.

Twitter/Defense of Ukraine

Ein Vaterunser in die Wand einer Folterkammer geritzt: In der Polizeistation der Stadt Balaklija sollen russische Truppen Menschen gefoltert haben.

In der Region Charkiw im Osten der Ukraine sind nach Angaben der Behörden bisher zehn Folterzentren entdeckt worden. Sechs davon befanden sich in der von ukrainischen Truppen zurückeroberten Stadt Isjum. Dort sollen laut Polizeichef Igor Klymenko unter anderem Mitarbeiter des FSB und Beamte der russischen Polizei während der sechs Monate langen Besetzung Menschen gefoltert und getötet haben.

Weitere zwei Folterräume seien in der Stadt Balaklija in der Region Charkiw gefunden worden, sagte Klymenko zur Nachrichtenagentur Interfax. Die Folterkammern funktionierten in der Polizeistation der Stadt, die den russischen Streitkräften als Hauptquartier diente.