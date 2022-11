Laut Sozialanalyse: Jeder vierte Arbeitnehmer in Luxemburgs Hauptstadt lebt unterhalb der Armutsgrenze

LUXEMBURG – Laut einer Analyse des luxemburgischen Sozialforschungsinstitut ist die finanzielle Situation der Arbeitnehmer in Landeshauptstadt besorgniserregend. Demnach lebte im Jahr 2020 fast jeder vierte Erwerbstätige in Luxemburg-Stadt von weniger als 2000 Euro.

L'essentiel/Vincent Lescaut

Laut einer Sozialanalyse, die vom Liser (Luxembourg Institute of Socio-economic Research) in Auftrag gegeben wurde, lebten im Jahr 2020 in der Landeshauptstadt 11.243 Erwerbstätige unterhalb der Armutsgrenze. Das entspricht 22,3 Prozent aller ansässigen Arbeitnehmer. Demnach hatte jeder Vierte ein Einkommen von 1942 Euro oder weniger pro Monat zur Verfügung.

Auf Gemeindeebene lag der Medianlohn dem Bericht zufolge im Beobachtungszeitraum (2020/2021) bei 4250 Euro. Je nach Nationalität gab es in Bezug auf das Einkommen allerdings große Unterschiede. Bei einem mittleren Einkommen von 4250 Euro haben Arbeitnehmer mit deutscher Staatsbürgerschaft mit 8000 Euro am meisten verdient, dicht gefolgt von Belgiern und Franzosen. Die luxemburgischen Hauptstadtbewohner lagen mit ihrem Gehalt bloß an vierter Stelle. Einwohner portugiesischer Herkunft bildeten mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2000 Euro das Schlusslicht.

Nachdem der Bericht am 26. Oktober dem Sozialausschuss der Stadt vorgelegt worden ist, tauchte er am gestrigen Mittwoch plötzlich im Internet auf. Guy Foetz (Déi Lenk) hat eine Erklärung: «Natürlich wird der Bericht online nicht besonders hervorgehoben. Es ist ja nichts, worauf wir sonderlich stolz sein können.» Für den Politiker spiegelt der Bericht die Probleme wieder, die sich in der Stadt schon seit Jahren anstauen. «In Bezug auf Einkommen, Wohnraum, Bildung und das Funktionieren der Gesellschaft ist die Stadt zersplittert.» Der Südosten von Luxemburg-Stadt sei besonders benachteiligt. Im Süden Bonnewegs und im Bahnhofsviertel leben 3626 Arbeitnehmer unter der Armutsgrenze.

Abwanderung aus betroffenen Vierteln

Hieraus resultieren weitere Probleme. In der von Armut geprägten Gegend mangelt es an Sicherheit. Im Jahr 2020 sind zwar 2432 Menschen ins Bahnhofsviertel gezogen, 2144 Menschen haben das Viertel jedoch verlassen, um in einen anderen sichereren Stadtteil zu ziehen. Ein Grund weshalb sich die Armut besonders in diesem Viertel konzentriert, ist laut Guy Foetz der hohe Mietpreis in der Stadt. «Der lag im Schnitt zwischen Sommer 2020 und Sommer 2021 bei 1613 Euro. Das ist mehr als der nationale Durchschnitt», erklärt der Politiker.