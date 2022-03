Drogeriemarkt : Jeder zehnte Schlecker soll schließen

Die Konkurrenz ist der Drogeriekette Schlecker hart auf den Fersen. Der defizitäre Konzern könnte bald vom Wettbewerber dm überholt werden. Deshalb wird das Unternehmen komplett umgekrempelt.

Deutschlands größte Drogeriemarktkette Schlecker setzt den Rotstift radikal an und will bis zu 800 Märkte schließen. Um aus der Verlustzone zu kommen, will die Kette 500 bis 800 Märkte dichtmachen, wie Lars Schlecker, Sohn des Firmengründers Anton Schlecker, der «Frankfurter Allgemeinen SonntagsZeitung» sagte. Ende Mai hatte er der dpa gesagt, dass dieses Jahr nochmals bis zu 700 der zuletzt rund 7800 Filialen in Deutschland geschlossen werden sollen. 2012 soll die Wende geschafft sein. Dann will Schlecker wieder wachsen.