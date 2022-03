Telekommunikation : Jeder Zweite surft per Handy im Internet

LUXEMBURG - Die Zahl der Nutzer, die per Smartphone ins Netz gehen, explodiert. Das übertragbare Datenvolumen stieg 2012 um 149 Prozent.

Viele benutzen auch ihre Accounts in sozialen Netzwerken auf dem Handy weiter.

Der Mobilfunkmarkt erlebt in Luxemburg einen Aufschwung. 2012 stieg die Anzahl der ausgehenden Anrufe um 8,13 Prozent. Auch mehr SMS wurden verschickt: Ihre Zahl nahm um 6,04 Prozent zu. Dies geht aus einem Bericht der Regulierungsbehörde in Luxemburg ILR hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.