Luxemburg: Jedes fünfte Unternehmen plant 2023 Personal abzubauen

Explodierende Rohstoffkosten, Rekordinflation, steigende Zinssätze: Der Handwerkssektor sieht sich aktuell mit einer Mehrzahl an Krisen konfrontiert, betont auch Tom Oberweis, Präsident der Handwerkskammer, am heutigen Donnerstag. Dabei ist das Handwerk Luxemburgs größter Arbeitgeber mit 8588 Unternehmen und 104.932 Arbeitsplätzen und macht damit 21 Prozent der inländischen Wirtschaft aus.

Umsatz steigt bei 75 Prozent der Unternehmen langsamer als Inflation

Im Durchschnitt stieg der Umsatz bei fast drei Vierteln der Unternehmen im Jahr 2022 langsamer als die Inflation und nur 14 Prozent erwarteten für 2023 einen Umsatzanstieg, so die Handwerkskammer weiter.

Insolvenz-Welle nach den Sommerferien erwartet

Um diese Katastrophe zu vermeiden, fordert der Direktor der Handwerkskammer verschiedene Maßnahmen. So sieht er eine «Wiederbelebung» des Immobilienmarktes als zwingend notwendig an, beispielsweise durch Mehrwertsteuersenkung oder geringer Gebühren beim Eintrag ins Grundbuch. Außerdem ist er der Ansicht, die Politik habe missverständliche Signale an potenzielle Investoren gesendet, z.B. die Senkung des beschleunigten Abschreibungssatzes und die Herabsetzung der Spitzenrendite. Ein Plan zum Erhalt der Beschäftigung, wie bei Immobilienagenturen, gehört hingegen nicht zu den Forderungen der Handwerkskammer.