vel'OH!: Jedes fünfte E-Bike in Luxemburg in der Versenkung verschwunden

Das Angebot des E-Bike-Verleiher vel'OH! feiert in Luxemburg große Erfolge.

Das Angebot des E-Bike-Verleihers vel'OH! feiert in Luxemburg große Erfolge. Doch die Freude darüber hat ihre Grenzen. «Das unzivilisierte Verhalten einiger Nutzer wirft Fragen auf», bedauert Lydie Polfer (DP). «Wir haben schon Jugendliche gesehen, die zu dritt auf einem gefahren sind», berichtet die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg. Außerdem würden die Fahrräder vor allem im Bahnhofsviertel häufig beschädigt.

«Als die Stadt 2017 die Bikes einführte, rechneten alle mit einem Erfolg», erinnert sich Serge Wilmes, Erster Schöffe der Hauptstadt: «Fünf Jahre später sind wir überfordert. Mehr als 20.000 Abonnenten, immer mehr Vandalismus und Fahrräder, die in der Versenkung verschwinden.» Luxemburg war die erste Stadt, in der der Anbieter JCDecaux die E-Bikes an den Start brachte. «Die Reparatur kaputter Fahrräder dauert lange und auf neue warten wir bis zu 16 Monate», moniert der CSV-Politiker.