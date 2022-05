Der Klarlack muss weg: Jedes Gramm zählt – so kurios will Ferrari das Gewicht des Autos ändern

Charles Leclerc führt noch immer die WM-Wertung in diesem Jahr an. Bei den letzten beiden Rennen in Miami und Imola musste er sich aber dem größten Konkurrenten, Weltmeister Max Verstappen, geschlagen geben. Für das Rennen in einer Woche in Barcelona wurde nun ein Update des Wagens angekündigt. Dabei geht es nicht nur um die Aerodynamik, sondern auch um das Gewicht, wie «Motorsport-Total» berichtet.