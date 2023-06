Peter Maffay im Interview: «Jedes Konzert ist spannend und neu»

Beim ersten Hören ihres neuen Albums „So weit“ kam mir Townes Van Zandts „A Far Cry From Dead“ in den Sinn. Schöne, erdige Gitarrensounds…

Das ist das Album, das in der Pandemie entstanden ist. Irgendwann kommt man als Musiker an den Punkt, ein Album produzieren zu wollen, das ganz nah an den Entwürfen der Songs - also den Demos – liegt. Denn darin verstecken sich viele Wahrheiten. Durch die Produktion diffundieren diese Wahrheiten oft und so wird ein rudimentärer Song dann zu einer glattgeschliffenen „Perle“. Heißt also: Die eigentliche Wahrheit zum Song liegt in den Demos. In der Pandemie konnte die Band nicht zusammenkommen. Und da ich nicht alle Instrumente selber einspielen kann und meine Skills am Mischpult ebenfalls begrenzt sind, habe ich mich mit dem Multiinstrumentalisten JB Meijers zusammengetan. JB ist ein „musikgebildeter Punk“, belesen, mutig, innovativ. Zu zweit haben wir das Album eingespielt. Die Texte hat Johannes Oerding zusammen mit einem Co-Writer geliefert, die wurden in einem Nebenraum geschrieben, während wir im Studio das Album aufgenommen haben. In drei Wochen war alles im Kasten. Das ganze Album stark autobiografisch geprägt, jeder Song ist bestimmten Menschen oder bestimmten Umständen gewidmet.