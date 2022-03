Hunger in Somalia : Jedes zweite Kind im Camp ist unterernährt

Die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika trifft weiterhin die Schwächsten. Laut der UNO ist die Situation der Kinder besonders schrecklich. Tausende sind bereits tot.

Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef stockt seine Hilfen für hungernde somalische Kinder in den kenianischen Flüchtlingscamps weiter auf. Fast die Hälfte aller Kinder sei beim Eintreffen in den Dadaab-Lagern unterernährt, teilte die Organisation am Freitag mit.

Der Gesundheitszustand vieler Kinder sei dabei so prekär, dass sie Soforthilfe brauchten: «Sie können nicht warten, bis sie in Dadaab behandelt werden.»

Am schlimmsten bleibt die Situation aber nach wie vor in Somalia selbst. Der arabische Sender Al Dschasira zitierte US-Regierungsbeauftragte, gemäss denen allein in den vergangenen 90 Tagen 29 000 Kinder in dem Bürgerkriegsland verhungert sind.