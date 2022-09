Porträt: Jeff, 22, hält die Schlüssel zum Führerschein

«Ich wollte unterrichten und ich fahre gerne, das ergänzt sich perfekt», so Jeff Wagner, 22. Zwei Tage pro Woche ist er in der Schule am Limpertsberg, den Rest der Zeit arbeitet er in einer Fahrschule in Wiltz, wo er gerade das zweite Ausbildungsjahr begonnen hat. «Diplôme d'aptitude professionnelle» nennt sich der Ausbildungsgang. «Wir waren im ersten Jahr 24 Personen in der Klasse. Wir lernen dort Dinge über Mechanik, Pädagogik, Soziales oder auch die Gesetzgebung usw.».