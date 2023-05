Laut US-Medien will der Unternehmer diesmal einen Ehevertrag abschliessen. Damit soll sein Vermögen von rund 140 Milliarden Dollar geschützt werden.

Am Wochenende des 20. Mai 2023 soll der 59-Jährige auf seiner Superjacht um die Hand seiner Partnerin angehalten haben.

Kaum hatte Jeff Bezos seiner Verehrten, Lauren Sánchez, den 20-karätigen Ring im Wert von 2,5 Millionen Dollar an den Finger gesteckt , machten sich die Anwälte des Amazon-Gründers an die Arbeit. Der 59-jährige Bezos bereitet sich auf seine zweite Ehe vor. Doch anders als bei seiner ersten Ehe mit MacKenzie Scott plant der Unternehmer diesmal einen sogenannten «Prenup» – einen Ehevertrag, der sein Vermögen von rund 140 Milliarden Dollar absichern soll. Die künftige Braut kommt allerdings auch nicht mit leeren Händen. Eine Übersicht:

Warum ein Ehevertrag?

1994 gründete der damals 30-jährige Absolvent der Uni Princeton Amazon in seiner Garage in Seattle. Jahre später entwickelte sich das Unternehmen von einem simplen Online-Buchladen zum größten Online-Händler der Welt. Von Anfang an war Bezos' erste Ehefrau MacKenzie Scott mit dabei. Das Paar war 25 Jahre lang verheiratet und hat vier Kinder.