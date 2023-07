Florida: Jeff wurde 2013 von einem Loch verschluckt – jetzt ist es wieder da

In Seffner im US-Bundesstaat Florida wurden am frühen Montagnachmittag Beamte des Hillsborough County zu einem riesigen Loch gerufen. Dieses klafft derzeit in einem für die Öffentlichkeit gesperrten Bereich und erreicht laut «Bay News 9» rund fünf Meter Tiefe, wie unter anderem die «Economic Times» berichtet. Es ist bereits das dritte Mal, dass sich das Loch an der gleichen Stelle geöffnet hat. Die Behörden sagten gegenüber «ABC Action News», dass keine Häuser in der Umgebung in Gefahr seien und die Menschen dortbleiben könnten. In den nächsten Tagen soll das Loch mit Wasser und Kies zugeschüttet werden.