Jennifer Hermoso: Wendung im Kuss-Skandal – hat spanischer Verband Zitate erfunden?

Der spanische Fussball kommt nach dem gewonnenen WM-Titel nicht zur Ruhe. Nachdem sich Verbandspräsident Luis Rubiales am Montagabend in einem Video öffentlich für seinen Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jennifer Hermoso entschuldigt hatte, schien die Sache halbwegs erledigt. Auch, weil Hermoso selbst in einer Mitteilung des spanischen Verbands die öffentliche Kritik an der Aktion zurückwies. «Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft», so die 33-jährige Stürmerin.