Los Angeles : Jennifer Lopez spricht über die schmerzhafte Trennung von Ben Affleck

Sängerin Jennifer Lopez hat ihre Trennung von Ben Affleck im Jahr 2004 als extrem schmerzhaft in Erinnerung. «Es war der größte Herzschmerz meines Lebens. Ich habe mich ehrlich gefühlt, als würde ich sterben», sagte die 53-Jährige am Montag dem Streamingdienst Apple Music. 18 Jahre lang habe sie sich auch in ihrer Kreativität als Musikerin eingeschränkt gefühlt, erklärte Lopez. «Aber heute, 20 Jahre später, hat es ein Happy End.»

Auf den Tag genau zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums «This Is Me ... Then» hatte Lopez am Freitag ihr Nachfolgealbum «This Is Me ... Now» angekündigt. «Wir haben mich in diesem Moment eingefangen, in dem ich mit der Liebe meines Lebens wiedervereint bin», sagte sie nun. Mit ihrem neuen Album wolle sie auch ihre Fans ermutigen, nie die Hoffnung auf die große Liebe aufzugeben. «Wahre Liebe existiert tatsächlich und einige Dinge bleiben für ewig und das ist echt.»