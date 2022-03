Bei Dreharbeiten verliebt - Jenny Elvers und Marc Terenzi sollen ein Paar sein

«Es ist noch sehr frisch», wird ein Insider zitiert. Und weiter: «Jenny und Marc sind total verliebt und nehmen ihre Beziehung sehr ernst.» Eine offizielle Bestätigung der beiden gibt es bislang nicht. Terenzi lässt der deutschen Zeitung lediglich ausrichten, dass «wir uns nicht gegenüber der Presse äußern werden.» Doch auf ihrem Instagram-Profil teilte Jenny am vergangenen Sonntag einige Zeilen, die darauf hindeuten könnten, dass sie auf Wolke sieben schwebt. So schrieb sie: «And then, there is someone who knows what to do …», was übersetzt so viel bedeutet, wie: «Und dann ist da jemand, der weiß, was zu tun ist ...»