Bildung: Jens Kreisel ist neuer Rektor der Universität Luxemburg

Außerdem wird ein 4000 Quadratmeter großes Gebäude mit einem neuen Hörsaal am Eingang des Kirchberg-Campus errichtet. Der ehemalige Vizerektor für Forschung gibt aber an, dass dieses Projekt in den nächsten fünf Jahren nicht zustande kommen wird. «Ich hoffe es für meine zweite Amtszeit», stellt der gebürtige Dortmunder klar. Parallel dazu zeigt sich der neue Rektor offen für den Dialog mit den Studierenden. «Sie können sich auf eine stärkere Kommunikation einstellen, ich möchte ihnen zuhören, noch mehr als bisher», versichert der ehemalige Professor für Physik und Materialwissenschaften. Ich möchte sie als «Digital Natives»(die Generation, die mit der Entwicklung des Internets aufgewachsen ist) fragen, was sie vom Lehren und Lernen erwarten.

Uni Luxemburg will sich stärker der Nachhaltigkeit widmen

Schließlich erinnerte Jens Kreisel an den strategischen Rahmen, der im Jahr 2020 für den Zeitraum von 2020 bis 2039 festgelegt wurde. Dieser sieht vor, dass sich die Uni stärker in der nachhaltigen und gesellschaftlichen Entwicklung positioniert. Dazu gehört auch die Gründung eines interdisziplinären Zentrums (IZ) für Umweltsysteme, das im nächsten Jahr an den Start gehen soll. Die Universität Luxemburg hat bereits drei interdisziplinäre Zentren gegründet: das Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (Medizin und Gesundheit), das Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (Digitale Transformation) und das Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, das sich mit der Zeitgeschichte Luxemburgs und Europas befasst.