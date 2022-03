Ab 2023 : Jens Kreisel wird neuer Rektor der Luxemburger Uni

ESCH/ALZETTE – Der Aufsichtsrat der Universität hat den Materialwissenschaftler aus Deutschland zum neuen Rektor ernannt. Kreisel ist seit September 2018 Vizerektor.

Der Aufsichtsrat der Universität Luxemburg hat Prof. Dr. Jens Kreisel zum neuen Rektor ernannt. Kreisel tritt das Amt zum 1. Januar 2023 an und beerbt damit Prof. Dr. Stéphane Pallage. Kreisel ist derzeit Vizerektor der Universität. Er ist in Dortmund geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium der Physik in Deutschland und Frankreich promovierte er 1999 am Institut National Polytechnique de Grenoble in Materialwissenschaften.

Sein Forschungsgebiet liegt an der Schnittstelle zwischen der Materialphysik und der Materialchemie. Er ist nach Angaben der Universität international anerkannt für seine Expertise in der optischen Spektroskopie. Nach einer internationalen Karriere in der Hochschulbildung und Forschung in Lyon und Grenoble (Frankreich), Oxford und Warwick (Vereinigtes Königreich) wurde Kreisel 2013 mit einem «PEARL-Projekt» (Programme Excellence Award for Research in Luxembourg) des Fonds National de la Recherche ausgezeichnet. Bis zu seiner Ernennung zum Vizerektor der Uni Luxemburg im September 2018 leitete er die Abteilung «Materials Research and Technology“ am Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).