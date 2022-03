Zöllner überfahren : Jérémie L. wegen Mordversuchs angeklagt

LUXEMBURG - Der junge Franzose, der am 18. Oktober einen luxemburgischen Zollbeamten schwer verletzte, wird wegen versuchten Mordes angeklagt.

Der junge Franzose Jérémie L., der zusammen mit seinem Komplizen am 18. Oktober einen Zollbeamten auf dem Rastplatz Capellen angefahren und lebensgefährlich verletzt hatte und nun in Luxemburg in U-Haft sitzt, wird in Luxemburg wegen versuchten Mordes, Fahreflucht und unterlassener Hilfeleistung angeklagt.