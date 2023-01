«Avengers»-Star: Jeremy Renner «fast verblutet» – Genesung nach Horror-Unfall soll Jahre dauern

Getty Images via AFP/Dimitrios Kambouris

Wie eine Quelle verrät, scheint sein Zustand schwerer zu sein als angenommen. So gibt es ernste Zweifel daran, ob er je wieder richtig laufen könne.

Getty Images via AFP/Theo Wargo

Der 52-Jährige wurde an Neujahr von einem Schneepflug überrollt und zog sich so ein Thoraxtrauma und mehrere orthopädische Verletzungen zu.

Jeremys Brust musste rekonstruiert werden

Gemäß des Insiders soll der 52-Jährige nur sehr knapp dem Tod entkommen sein. Er sei «beinahe verblutet», während er und die Ersthelfenden auf die Rettungskräfte warteten. «Jeremy hatte große Schmerzen und Schwierigkeiten beim Atmen. Er wusste, dass er in schlechter Verfassung war und dass er es vielleicht nicht überleben würde.»

Zudem heißt es weiter: «Der Schaden an Jeremys Brust war so erheblich, dass sie in einer Operation rekonstruiert werden musste», berichtet eine andere Quelle dem Online-Portal. Die Genesung könnte daher lange und steinig werden. Freunden zufolge werde es womöglich zwei Jahre dauern, bis der Schauspieler wieder gesund und fit ist.