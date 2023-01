US-Schauspieler : Jeremy Renner nach Unfall beim Schneeräumen in kritischem Zustand

Der US-Schauspieler Jeremy Renner musste am Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte sich zuvor beim Schneeräumen verletzt.

US-Schauspieler Jeremy Renner («Avengers: Endgame», «Arrival») hat sich am Sonntag beim Schneeräumen verletzt. «Wir können bestätigen, dass sich Jeremy in einem kritischen, aber stabilen Zustand befindet», wurde ein Sprecher des 51-Jährigen unter anderem von den Branchenblättern «Variety» und «The Hollywood Reporter» zitiert.

Jeremy Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe «Avengers» und in zwei «Mission: Impossible»-Filmen mit. Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama «Tödliches Kommando – The Hurt Locker» (2008) war er 2010 für einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi «The Town» (2010).