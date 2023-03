Video aus Reha: Jeremy Renner zeigt stolz seinen Genesungserfolg

Jeremy Renner in der Reha nach seinen 30 Knochenbrüchen.

Hollywoodstar Jeremy Renner geht es immer besser. Nachdem er sich am Neujahrstag bei einem Unfall mit einem Schneemobil schwer verletzte und sich dabei über 30 Knochen brach, berichtet der 52-Jährige nun in einem neuen Video auf Instagram und Twitter von Erfolgen bei der Genesung. Der Schauspieler ist dabei zu sehen, wie er auf einem Anti-Schwerkraft-Laufband trainiert.

Fans des «Mayor of Kingstown»-Darsteller sind begeistert: «Endlich können wir dich auf deinen zwei Beinen sehen. Das ist die schönste Nachricht seit dem schrecklichen Unfall. Was für eine Willenskraft», schreibt eine Userin. Ein weiterer ergänzt: «Gut gemacht! Ich bin so froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Pass auf dich auf.»