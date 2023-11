Jerusalem: Palästinenser-Aktivistin Ahed Tamimi festgenommen

1 / 4 Ahed Tamimi wurde bei einem Armeeeinsatz im Westjordanland festgenommen. Twitter Die israelische Armee sagt, man habe Tamimi «wegen Verdachts auf Anstiftung zur Gewalt und terroristischen Aktivitäten» in der Stadt Nabi Saleh nahe Ramallah festgenommen. AFP Zur internationalen Medienikone wurde sie nach ihrer Festnahme im Alter von 16 Jahren im Dezember 2017, nachdem sie einem israelischen Soldaten vor laufender Kamera eine Ohrfeige verpasst hatte. www.imago-images.de

Die Palästinenserin Ahed Tamimi ist israelischen Angaben zufolge bei einem Armeeeinsatz im Westjordanland festgenommen worden. Tamimi sei «wegen Verdachts auf Anstiftung zur Gewalt und terroristischen Aktivitäten» in der Stadt Nabi Saleh nahe Ramallah festgenommen worden, erklärte die israelische Armee am Montag. Die 22-Jährige sei zur «weiteren Befragung» an die israelischen Sicherheitskräfte übergeben worden.

Laut israelischen Medien rief Tamimi zum Mord an jüdischen Siedlern auf. «Unsere Botschaft ist, dass wir in jeder Stadt, von Hebron bis Jenin, auf euch warten», schrieb sie in einem Instagram-Post.

Symbolfigur des Widerstands

Tamimi wurde im Alter von 14 Jahren bekannt, als sie dabei gefilmt wurde, wie sie einen israelischen Soldaten biss, um ihn daran zu hindern, ihren kleinen Bruder zu verhaften. Zur internationalen Medienikone wurde sie nach ihrer Festnahme im Alter von 16 Jahren im Dezember 2017, nachdem sie einem israelischen Soldaten vor laufender Kamera eine Ohrfeige verpasst hatte.

Die junge Frau mit der auffälligen Lockenmähne wurde zu einer Symbolfigur des Widerstands der Palästinenser in der Propagandaschlacht des Nahostkonflikts. So ist etwa ein riesiges Porträt von ihr auf der Mauer zwischen Israel und dem Westjordanland in Bethlehem zu sehen. Nach einer mehrmonatigen Haftstrafe wurde Tamimi 2018 aus dem Gefängnis entlassen.

Diese Szenen sorgten für Aufsehen: Ahed Tamimi verpasste als damals 16-Jährige einem israelischen Soldaten eine Ohrfeige. Tamedia/Youtube/Legal Insurrection

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas nehmen die israelischen Sicherheitskräfte auch im Westjordanland zahlreiche Palästinenser fest, die der Gewalt, der Anstiftung zur Gewalt oder der Mitgliedschaft in der Hamas verdächtigt werden. Darüber hinaus wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im besetzten Westjordanland 150 Palästinenser durch Schüsse israelischer Soldaten oder von Siedlern getötet.

