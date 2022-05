Irak : Jesiden fliehen vor Kämpfen im Nordirak

Im Zuge des andauernden türkischen Militäreinsatzes gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak greift auch die irakische Armee deren Stellungen an.

Kurdische Frauenselbstverteidigungseinheiten der PKK im Norden des Iraks. Während der Terrorherrschaft des IS waren es die kurdischen Milizen, die die Jesidinnen und Jesiden damals retteten.

700 jesidische Familien seien aufgrund der Kämpfe aus der Stadt Sindschar geflüchtet, teilte ein kurdischer Beamter am Dienstag mit. Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt, Mahma Chalil, habe es bei den Zusammenstößen am Sonntag und Montag zudem Tote und Verletzte gegeben. Er warnte vor einem weiteren Völkermord an den Jesiden.