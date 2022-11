Ausraster in 11.000 Metern: «Jesus sagte ihr, sie solle die Flugzeugtür öffnen»

Ein Flugzeug von Southwest Airlines musste am Samstag ungefähr auf halber Strecke einen Zwischenstopp einlegen. (Archivbild)

Szenen, die gefährlich hätten enden können, geschehen auf einem Flug von Houston, Texas, nach Columbus im US-Bundesstaat Ohio: An Bord von Flug 192 von Southwestern Airlines befand sich eine 34-jährige Frau, die während des Fluges plötzlich aufstand und sich in den hinteren Teil der Maschine begab, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die «KPRC 2» vorliegen. Sie habe die Tür angestarrt und gefragt, ob sie aus dem Fenster schauen dürfe. Als ihr das nicht erlaubt worden sei, sei die Frau handgreiflich geworden und habe versucht, die Tür zu öffnen. Die Maschine befand sich zu dem Zeitpunkt auf einer Höhe von über 11.000 Metern.

Ein anderer Passagier sei zu Hilfe geeilt und habe die Frau zu Boden gedrückt – nicht ohne von ihr mehrmals in den Oberschenkel gebissen zu werden. Schließlich habe die Frau aufgegeben, jedoch sich selbst Schaden zufügen wollen, indem sie mit ihrem Kopf gegen den Boden hämmerte.

In den Gerichtsdokumenten steht über die mutmaßliche Täterin: «Jesus hat ihr gesagt, nach Ohio zu fliegen. Jesus hat ihr gesagt, die Flugzeugtür zu öffnen.» Später gab sie laut «KPRC 2» an, dass sie auf dem Weg zu einem Freund der Familie, einem Pastor, war. Ihrem Mann habe sie von der Reise nichts erzählt. Sie sei schon sehr lange nicht mehr geflogen und habe es plötzlich mit der Angst zu tun bekommen, auch Schwierigkeiten mit der Atmung habe sie gehabt. «Ich hatte Angst und würde solche Dinge normalerweise nicht tun», gab sie an.