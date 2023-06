LUXEMBURG – Die Verzögerung des umstrittenen Cannabisgesetzes hatte lange für Verwirrung im Großherzogtum gesorgt. Am Mittwoch soll Schluss damit sein. Dann stimmen den Abgeordneten final ab.

Luxemburg : Jetzt aber wirklich – Cannabisgesetz steht in den Startlöchern

In Luxemburg ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge Cannabis. In Anbetracht dieses Fakts und mit dem Ziel, damit verbundene Risiken zu reduzieren und die damit verbundene Kriminalität einzudämmen, hat die Regierung im Koalitionsvertrag 2018-2023 vorgesehen, «Freizeit»-Cannabis legal zu machen.

Zwar wurde das Gesetzgebungsverfahren durch die Pandemie deutlich verzögert, am Mittwoch soll es dann aber endlich so weit sein: Der Text wird den Abgeordneten zur Abstimmung vorgelegt. Lange war unklar, ob der Gesetzestext überhaupt bis Ende Juli – also noch vor der Sommerpause – verabschiedet werden könne. Gerade noch rechtzeitig vor den Parlamentswahlen im Oktober und einem möglichen Regierungswechsel im Großherzogtum.

Im Falle einer endgültigen Verabschiedung wird es volljährigen Einwohnern erlaubt sein, vier Pflanzen pro Haushalt zuhalten. Strafrechtlichen Sanktionen für das Mitführen kleinerer Mengen – also weniger als drei Gramm Marihuana – werden ebenfalls gelockert. Der öffentliche Konsum bleibt auch nach neuem Gesetz verboten.

Noch einige Monate vor den vergangenen Parlamentswahlen im Jahr 2018, wurde der Gebrauch von medizinischem Cannabis per Gesetz geregelt und offiziell erlaubt.

Wenige Monate nach den Wahlen für das Luxemburger Parlament, listete der Premierminister die Legalisierung von «Freizeit»-Cannabis als eine der Prioritäten der Regierungsagenda auf. Dabei galt es folgende Aspekte der Legalisierung genaustens zu klären: Wer darf Cannabis kaufen, wo wird es produziert und verkauft, wie viele Pflanzen darf man zu Hause haben und wo darf man es konsumieren? Dabei ging es auch darum, Cannabistourismus, wie es ihn beispielsweise in Amsterdam gibt und dem die niederländische Regierung seit Jahren den Kampf ansagt, zu verhindern.