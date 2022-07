Nach Shitstorm: Jetzt äußert sich Cathy Hummels zu den Kussbildern mit ihrem Sohn

Cathy wendete sich am Samstag in ihrer Instagram-Story mit eindeutigen Worten an ihre Followerschaft: «Ich werde den Ludwig bis zu seinem 18. Geburtstag abknutschen, so viel ich kann. Er ist mein Junge, ich liebe ihn», stellt sie klar und meint weiter: «Für mich ist Küssen ein Zeichen von Liebe und das ist auch nicht pervers, sondern das Natürlichste und Schönste auf der Welt.»