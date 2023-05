Nach heftiger Kritik: Jetzt äußert sich Heidi Klum zum Dessous-Shooting mit Tochter Leni

Leni hingegen ist laut der Meinung vieler Twitter-Userinnen und -User zu jung, um in Unterwäsche zu posieren.

«Ich denke, Frau Klum ist fast alles recht, um im Gespräch zu sein», schrieb eine Userin. Eine weitere warf ihr vor, sich mit ihrer Tochter zu vergleichen, was «erbärmlich» sei.

Leni und Heidi Klum posierten für eine neue Kampagne in Dessous – das sorgte erneut für viel Kritik.

Als Heidi Klum gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Leni (19) für einen italienischen Unterwäsche-Hersteller erneut in Dessous vor der Kamera posierte, war das Entsetzen groß. «Widerlich», «ekelhaft» und «Pädophile freuts» lautete das vernichtende Urteil einiger Twitter- und Instagram-User. Auch einige deutschsprachige Medien zeigten sich von der Kampagne irritiert. Nun geht die 49-Jährige auf die Kritik zur Werbekampagne mit ihrer Tochter ein.

Während sich Heidi für den bevorstehenden Tag zurechtmacht, nimmt sie sich Zeit für eine kleine Fragerunde auf Instagram. «Wie fühlen sich Schlagzeilen à la ‹Puffmutter und Patriarchat› zur Kampagne mit Leni an?», erkundigt sich ein User prompt bei der «Germany’s next Topmodel»-Chefin.

Heidis Antwort: «Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr stolz bin und es freut mich, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte. Und, dass sie sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut. Und auch umgekehrt.» Den kritischen Stimmen zu den Mutter-Tochter-Aufnahmen kann Klum nicht viel abgewinnen. «Für mich ist das was Positives und nicht was Negatives. Wir schämen uns nicht voreinander und ich liebe die Kampagne. Wir sind zwei starke Frauen, die das auch durchaus zeigen können», schildert sie ihre Empfindungen. Mit dieser Einschätzung bleibt sie auch auf Social Media nicht alleine.